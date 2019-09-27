«Яндекс» перенес открытие станций «Фрунзенского радиуса» на месяц

В приложении «Яндекс.Метро» изменилась дата открытия «Фрунзенского радиуса». Начало работы станций сместили на месяц.

Открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» приложение обещает до 31 октября. Прежде запуск поездов прогнозировали к концу сентября. Однако на то, что станции начнут работу в ближайшие три дня, разработчики приложения, похоже, не надеются.

Официальная информация об открытии новых станций пока не появлялась. В Метрострое в начале прошлой недели заявили, что дата пока не определена.

Сроки запуска трех станций откладывали несколько раз. Открытие «Фрунзенского радиуса» обещали 5 сентября. Однако в день долгожданного ввода Смольный вынес отрицательный вердикт. Губернатор Александр Беглов спустился в подземку и заявил, что из соображений безопасности пассажиров туда запускать пока не стоит.