В Deutsche Welle прокомментировали обвинения комиссии Госдумы

Представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт заявил, что медиакомпания отрицает обвинения комиссии Госдумы.

«Совет вещания отверг обвинение в том, что DW вмешивается во внутренние дела РФ», — заявили в медиакомпании, сообщает ТАСС.

Юмпельт также отметил, что тщательная проверка не выявила в освещении российских событий ничего, за что можно было бы предъявить претензии к Deutsche Welle.

Немецкую медиакомпанию Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела обнаружила в публикациях призывы к участию в несанкционированных акциях. Накануне предвыборной кампании в Мосгордуму в Twitter Deutsche Welle появился пост «Москва выходи».

В комиссии заявили, что медиакомпания ведет политическую деятельность, финансируется из-за рубежа и поэтому должна считаться иностранным агентом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что американские СМИ узнали сумму сделки по Гренландии.