Американские СМИ узнали сумму сделки по Гренландии

Американские СМИ узнали сумму сделки по Гренландии
Гренландия. Фото: pixabay.com

Администрация президента США Дональда Трампа готова была предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за бессрочное владение Гренландией.

Сумму сделки назвала газета The Washington Post со ссылкой на источники. В течение какого времени планировались ежегодные выплаты, не уточняется.

Размер выплат был сформирован с учетом ежегодных трат Дании на содержание Гренландии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проявил интерес к приобретению Гренландии. Намерения американского лидера подтвердил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News.

Представительница королевской семьи Дании, принцесса Антония Шаумбург-Липпе заявила, что предложение о покупке является комплиментом для Гренландии, однако решать судьбу острова должны местные жители.

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