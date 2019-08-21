Американские СМИ узнали сумму сделки по Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа готова была предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за бессрочное владение Гренландией.

Сумму сделки назвала газета The Washington Post со ссылкой на источники. В течение какого времени планировались ежегодные выплаты, не уточняется.

Размер выплат был сформирован с учетом ежегодных трат Дании на содержание Гренландии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проявил интерес к приобретению Гренландии. Намерения американского лидера подтвердил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News.

Представительница королевской семьи Дании, принцесса Антония Шаумбург-Липпе заявила, что предложение о покупке является комплиментом для Гренландии, однако решать судьбу острова должны местные жители.