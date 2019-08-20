Дания не исключила возможность продажи Гренландии Штатам

Королевская семья Дании считает, что судьбу Гренландии должны решить ее жители.

Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара заявила, что предложение президента США Дональда Трампа о покупке острова является комплиментом для Гренландии, поскольку «лишь желанные земли получают такие предложения». Она отметила, что судьбу острова решат местные жители. Об этом сообщает Newsweek.

Принц Марио макс Шаумбург-Липпе заявил, что любит Гренландию и хочет, чтобы ее народ был счастлив, поэтому он поддержит любое его решение.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Трамп хочет купить Гренландию и сделать ее снова великой. Дональд Трамп хочет купить Гренландию. Крупнейший в мире остров может позволить США усилить влияние в Арктике.

Желание Дональда Трампа приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии, подтвердил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News.