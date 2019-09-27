Рейс из Петербурга в Куньмин задерживается на сутки

Самолет авиакомпании Lucky Air, выполняющий рейс из Петербурга в китайский Куньмин, задерживается на 24 часа. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Отправление рейса 8L 884 было запланировано на 6:55 утра 27 сентября. Однако затем время вылета перенесли. Задержка составила ровно сутки. Пулково самолет китайской авиакомпании покинет в 7 утра следующего дня.

Напомним, что прямые регулярные рейсы между Петербургом и Куньмином авиакомпания Lucky Air запустила 12 июня 2019 года. Самолеты летают с регулярностью три раза в неделю. Рейсы из Куньмина выполняются по вторникам, четвергам и субботам. Из Петербурга — по средам, пятницам и воскресеньям.

Куньмин — столица юго-западной провинции Юньнань в Китайской Народной Республике. Город знаменит бронзовым храмом, построенным во времена династии Мин.