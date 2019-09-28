Из-за пьяных петербуржцев самолет вернули на стоянку в Домодедово

Самолет вернулся на стоянку в аэропорт Москвы во время подготовки к вылету. Полет был прерван из-за поведения двух пьяных пассажиров.

Решение о возврате воздушного судна на стоянку принял командир. Со слов представителя МВД РФ Ирина Волк, один из виновников оказался жителем Петербурга, он нецензурно выражался, игнорируя замечания сотрудников. Кроме того, дебошир пытался пройти в кабину пилота. Второй пассажир — 44-летний петербуржец. Он решил закурить в самолете.

Оба нарушителя были доставлены в дежурную часть. Как сообщили «РИА Новости», в результате медосвидетельствования выяснилось, что в крови у задержанных присутствовал алкоголь.

В отношении первого возбудили уголовное дело, второго привлекли к административной ответственности.

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