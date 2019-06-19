Киркоров выложил видео с жесткой посадкой в Домодедово

Певец рассказал подробности своего полета из Варны в Москву.

Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте звезды сегодня, 19 июня. Певец Филипп Киркоров, находившийся внутри самолета, снял момент жесткой посадки – видно и слышно, что лайнер сначала приземлился, а потом вновь поднялся в воздух. Артист рассказал, что дети, летевшие вместе с ним, очень испугались, но в целом ничего страшного не произошло.

В авиакомпании объяснили, что иногда пилотам приходится уйти на второй круг по разным причинам. В этот раз ему, возможно, помешал сильный ветер. Сам Филипп Киркоров претензий к сотрудникам авиакомпании S7 претензий не имеет – он поблагодарил их за профессионализм.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Филипп Киркоров покатался с Орбакайте по Неве и достал автомат. Киркоров опубликовал в Instagram фотографии с путешествия по Неве на теплоходе, а также выложил фото в черной бандане и с автоматом. Певец не стал раскрывать детали снимка, дополнив его подписью “скоро…”