Киркоров покатался с Орбакайте по Неве и достал автомат

Детали снимка певец раскрывать не стал. Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov
Детали снимка певец раскрывать не стал. Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov

Певец посетил Северную Столицу и встретился со Стасом Михайловым.

Филипп Киркоров приехал в Санкт-Петербург на день рождения Кристины Орбакайте и встретился со Стасом Михайловом, который в апреле отпраздновал 50-летие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Экшн….. Soon… #лунныйгость

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Киркоров опубликовал в Instagram фотографии с путешествия по Неве на теплоходе, а также выложил фото в черной бандане и с автоматом. Певец не стал раскрывать детали снимка, дополнив его подписью “скоро…” на английском и хэштегом #луннныйгость. Поклонники предположили, что Киркоров намекает на тематику нового музыкального видео.

Последний альбом “Я” Киркоров выпустил в 2016 году.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в прошлый раз Киркоров приезжал в Петербург в апреле: тогда он сводил детей в Эрмитаж и спросил у кота Ахилла про “Евровидение”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
Instagram автомат артисты музыка нева орбакайте стас михайлов теплоход филипп киркоров
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском у пожилого туриста из Европы украли фотоаппарат
Россияне стали больше экономить — в том числе на еде
В работе Центра реабилитации индивидов найдены нарушения
Появилось видео с обзорной площадки Лахта Центра
Роскачество казало признаки плохого мороженого
Киркоров покатался с Орбакайте по Неве и достал автомат
В России будет усилена профилактическая медицина
Трубы в центре Санкт-Петербурга проверят на прочность