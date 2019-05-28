Киркоров покатался с Орбакайте по Неве и достал автомат

Певец посетил Северную Столицу и встретился со Стасом Михайловым.

Филипп Киркоров приехал в Санкт-Петербург на день рождения Кристины Орбакайте и встретился со Стасом Михайловом, который в апреле отпраздновал 50-летие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Экшн….. Soon… #лунныйгость Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Май 2019 в 7:52 PDT

Киркоров опубликовал в Instagram фотографии с путешествия по Неве на теплоходе, а также выложил фото в черной бандане и с автоматом. Певец не стал раскрывать детали снимка, дополнив его подписью “скоро…” на английском и хэштегом #луннныйгость. Поклонники предположили, что Киркоров намекает на тематику нового музыкального видео.

Последний альбом “Я” Киркоров выпустил в 2016 году.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в прошлый раз Киркоров приезжал в Петербург в апреле: тогда он сводил детей в Эрмитаж и спросил у кота Ахилла про “Евровидение”.