Киркоров сходил в Эрмитаж и спросил у Ахилла про Евровидение

После экскурсии по Эрмитажу Киркоров прокатил детей на каретах по Дворцовой. Фото: instagram @fkirkorov

После экскурсии по Эрмитажу Киркоров прокатил детей на каретах по Дворцовой. Фото: instagram @fkirkorov

Певец собрал на концерте в БКЗ “Октябрьский” всю свою семью.

Филипп Киркоров прилетел в Санкт-Петербург, сходил в Мариинский театр, отыграл концерт и сводил детей в Эрмитаж — о своих выходных певец рассказал подписчикам в Instagram 14 апреля.

Киркоров рассказал, что на концерте в БКЗ “Октябрьский” в Петербурге присутствовала вся его семья — включая родителей и детей: Аллы-Виктории и Мартина.

Певец сходил и в главный музей Санкт-Петербурга: по его словам, он показал детям Золотые часы, Тронный и Рыцарский залы. Познакомились Киркоровы и с эрмитажным котом Ахиллом, которого певец спросил о возможном результате Сергея Лазарева на “Евровидении” — тот никакого конкретного ответа не дал. После экскурсии отец прокатил детей на каретах по Дворцовой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Киркоров сходил в Мариинский театр.