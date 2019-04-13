Киркоров прилетел в Петербург и сходил в Мариинский театр

Певец с детьми и друзьями пошел на “Золотого петушка” в бордовых бархатных штанах.

Певец Филипп Киркоров прилетел в Санкт-Петербург и сходил в Мариинский театр с “семьей и друзьями”, как сообщил артист в своем Instagram 12 апреля. На фотографии у театра певец запечатлен с сыном и дочерью.

Киркоров сообщил, что посетил оперу “Золотой петушок” Римского-Корсакова под управлением Валерия Гергиева. Сегодня в субботу 13 апреля Киркоров покажет шоу “Цвет настроения” в БКЗ “Октябрьский”. Киркоров заявил, что опера поможет ему «зарядиться на завтрашнюю премьеру».

Для похода в театр Киркоров, судя по фотографии, надел бордовые бархатные штаны, и что-то похожее на кроссовки и бархатную куртку.

Клип Филиппа Киркорова “Цвет настроения синий” собрал 55 млн просмотров на Youtube.

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