О чем Беглов рассказал в первом выпуске “Беглов в движении”

Беглов предложил регулярно снимать видео, где он отвечает на вопросы петербуржцев. Фото: скриншот видео
Беглов предложил регулярно снимать видео, где он отвечает на вопросы петербуржцев. Фото: скриншот видео

Врио губернатора Петербурга запустил экспериментальную видеорубрику в соцсети.

Александр Беглов запустил экспериментальную рубрику “Беглов в движении” — врио губернатора Санкт-Петербурга 12 апреля выложил на своей странице “ВКонтакте” двухминутный ролик, где он отвечает на вопросы о своей работе.

Видео: https://vk.com/a_beglov

Беглов попросил подписчиков написать в комментариях, стоит ли ему и его помощникам снимать видео, где он бы отвечал на вопросы петербуржцев. Пользователи соцсетей отреагировали на инициативу позитивно.

Беглов заявил, что около 10-15% его поручений исполняются не в срок — это зависит от разных причин. Врио рассказал, что всегда находится на связи с главами районов — для них у него нет специального расписания приема. Беглов отметил, что жители Санкт-Петербурга всегда прямо высказывают ему свои пожелания — никто не робеет — и вспомнил случай с воротами, о которых его попросил мальчик в Ломоносове — их поставили на спортплощадке через 3 дня, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

Сейчас у Александра Беглова в соцсети 27 тысяч подписчиков.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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О чем Беглов рассказал в первом выпуске “Беглов в движении”