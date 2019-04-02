В Ломоносове на стадионе после визита Беглова появились ворота

Врио губернатора посетил Петродворцовый район 30 марта и встретился с жителями.

В Ломоносове после визита Александра Беглова у стадиона гимназии №426 появились новые ворота, сообщает “Петербургский дневник” 2 апреля. Ученик школы Кирилл Гудилин попросил врио губернатора починить спортплощадку, когда тот приезжал с объездом в Петродворцовый район Санкт-Петербурга. Долгое время на стадионе стояли только одни ворота, и хотя жители писали заявления в администрацию, ситуацию никто не исправлял.

Администрацией Ломоносова управляет Александр Корнеев — он подарил школьнику футбольный мяч.

Бегло приезжал в Петродворцовый район Петербурга 30 марта и осматривал стадион “Спартак”. После этого врио губернатора встретился с жителями района и выслушал их жалобу по поводу благоустройства дворов. По его словам, в бюджете Санкт-Петербурге есть сэкономленные на благоустройство 2,5 млрд рублей — администрации районов должны составить проекты на ближайшие 2-3 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что наибольшую проблему в «месячнике» составляет уборка окурков.