Бочкарёва отрицает факт задержания из-за наркотиков в трусах

Актриса уверяет, что кто-то пытается раздуть скандал и заработать на ее имени.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Свою версию происходящего Наталья Бочкареву, которые каждый из нас видел в сериале «Счастливы вместе», рассказала в Instagram. Она записала сториз, в которых заявила, что история о найденных у нее наркотиках сфабрикована. Бочкарева сначала посмеялась над новостями, а потом осознала всю серьезность инцидента – звезда убеждена, что это лишь попытка заработать. Актриса намерена привлечь к ответственности всех, кто распространял ложную информацию.

Напоминаем, что СМИ писали о том, что Бочкареву остановили сотрудники ДПС в Москве. Во время досмотра в трусах у нее нашли наркотическое средство. В отношении звезды якобы возбудили уголовное дело и отпустили ее под подписку о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржца судят за доставку наркотиков в квадрокоптере в СИЗО.