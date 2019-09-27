Петербуржца судят за доставку наркотиков в квадрокоптере в СИЗО

Ранее судимый 23-летний житель Петербурга предстанет перед судом. Его подозревают в попытке с помощью квадрокоптера доставить знакомому в СИЗО наркотики.

Мужчина был задержан в ночь на 23 февраля 2019 года. По версии следствия, он приобрел несколько граммов наркотиков разного вида. Вещества он хотел передать знакомому в СИЗО №1, сообщает Главное следственное управления СК РФ по Петербургу.

Ночью перед Днем защитника отечества подозреваемый пришел к одному из домов на Октябрьской улице в поселке Тельмана. Оттуда он запустил беспилотник с прикрепленными к нему наркотиками в пакетах. Посылку петербуржец должен был доставить к камере своего знакомого в СИЗО.

Довести дело до конца ему не удалось. Мужчина был задержан. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 28-летнюю петербурженку судят за организацию наркопритона в квартире.