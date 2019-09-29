В Армении раскрыли загадку девушки, плачущей кристаллами

Российские ученые определили, какими «кристалами» плачет 22-летняя жительница Армении.
В гостях у девушки побывали журналисты. Они собрали осколки, которые выпали из глаз жительницы, после чего отвезли их на экспертизу в российскую гемологическую лабораторию.
Как сообщает НТВ, в результате исследования выяснилось, что образцы не являются кристаллами, о чем свидетельствуют их плотность и изломы. Специалисты лаборатории рассказали, что это промышленное стекло.
Ученые также добавили, что образование твердых кристаллов в области глаз у человека вполне возможно.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что столичные врачи спасли жизнь женщине. У пациентки была серьезная болезнь, которая поразила почти все органы.