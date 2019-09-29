Московские врачи спасли женщину с болезнью, поразившей почти все органы

Московские врачи спасли жизнь женщине. Страшная болезнь поразила почти все органы пациентки.
Жительницу доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Позже обнаружилось, что у пациентки системная красная волчанка. Заболевание протекало очень тяжело, а также имело высокую степень активности.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, болезнь вовлекла почти все системы и органы, в том числе поразила кожу, почки, суставы, легкие. Кроме того у женщины развивался полисерозит.
Перечень диагнозов также дополняли лихорадка, миокардит, гепатоспленомегалия, иммунологические нарушения, васкулит.
Специалисты боролись за жизнь пациентки почти две недели. В настоящее время ее состояние стабилизировалось.
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