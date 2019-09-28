Врачи назвали признаки микроинсульта

Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.

О развивающемся микроинсульте могут свидетельствовать двоение в глазах или онемение конечностей после сна. Более явными симптомами являются резкие и сильные головные боли, потеря координации, ухудшение речи, онемение рук.

Как сообщает портал NationNews, зачастую пожилые люди игнорируют приведенные симптомы, что может привести к летальному исходу.

Ранее в GazetaSPb сообщали о причинах инфарктов и инсультов. В ходе исследования ученые рассмотрели 36 миллионов показаний артериального давления.