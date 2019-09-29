Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

В ночь на субботу, 28 сентября, в украинских Черновцах родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами.

Виной всему может быть влияние ультразвука или употребление каких-либо препаратов. Такое мнение выразил генетик, руководитель лаборатории Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.

Со слов генетика, сообщает телеканал «360», обнаружить неправильно развитие ребенка во время беременности можно уже на 2-3 месяце.

Владислав Баранов подчеркнул, что близнецы смогут прожить максимум несколько месяцев. Он заявил, что девочкам можно было бы сделать операцию, но она будет крайне сложной.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что чеченцы-близнецы вели преступную деятельность в Петербурге.