Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
Мать девочки отказалась прерывать беременность. Фото: pixabay

В ночь на субботу, 28 сентября, в украинских Черновцах родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами.

Виной всему может быть влияние ультразвука или употребление каких-либо препаратов. Такое мнение выразил генетик, руководитель лаборатории Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.

Со слов генетика, сообщает телеканал «360», обнаружить неправильно развитие ребенка во время беременности можно уже на 2-3 месяце.

Владислав Баранов подчеркнул, что близнецы смогут прожить максимум несколько месяцев. Он заявил, что девочкам можно было бы сделать операцию, но она будет крайне сложной.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что чеченцы-близнецы вели преступную деятельность в Петербурге.

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