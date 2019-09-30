Женщина из Петербурга задержана за превышение самообороны

Жительница Невского района Северной столицы задержана 28 сентября за превышение самооборону.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел в субботу, 28 сентября, в квартире дома 10 по переулку Матюшенко, где неизвестная ударила ножом в спину 57-летнего мужчину. Его госпитализировали в одно из медучреждений Петербурга, сообщает источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемую в отдел полиции. По факту причинения вреда здоровью при превышении самообороны возбуждено уголовное дело.

Избранная мера пресечения для гражданки — подписка о невыезде.

Ранее GazetaSPb сообщала, что хозяин квартиры на Карпинского получил нож в спину.