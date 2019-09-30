В Гатчине кража сигарет закончилась стрельбой

Рано утром 30 сентября в Гатчинском районе произошла стрельба.

Местный житель сообщил в полицию, что неизвестные пытаются ограбить ларек.

На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили украденные блоки сигарет, за которые вскоре приехал автомобиль с молдавскими номерами.

Сержант, охранявший ларек, потребовал подозреваемых остановиться, однако они попытались задавить его на внедорожнике. Сотрудник полиции открыл огонь. Четыре пули попали в колеса, но злоумышленникам все же удалось скрыться.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Банковском переулке в центре Петербурга произошла стрельба.