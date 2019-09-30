В Приморском районе на маршруты запустят дополнительные автобусы

По маршруту №171 направят девять дополнительных автобусов в будние дни, и еще семь автобусов в выходные дни. Фото: pixabay

По маршруту №171 направят девять дополнительных автобусов в будние дни, и еще семь автобусов в выходные дни. Фото: pixabay

Дополнительные автобусы запустят с 1 октября по маршруту №171 в Приморском районе Северной столицы. В частности, по будням направят девять дополнительных автобусов и семь по выходным.

Как сообщают в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», с первого числа октября в Приморском районе города запустят дополнительные автобусы. Сообщается, что в маршрут №127 «Коломяги, автобусный парк — Глухарская улица» включат новый участок Комендантского проспекта от Арцеуловской аллеи.

По маршруту №171 направят девять дополнительных автобусов в будние дни, и еще семь автобусов в выходные дни. Помимо этого, в маршрут включат проспекты Шуваловский и Авиаконструкторов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге с 1 октября введут новые автобусные остановки.