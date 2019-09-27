В Петербурге с 1 октября введут новые автобусные остановки

В Петербурге организуют новые остановки общественного транспорта. Они будут введены на автобусных маршрутах №75, №84 и №74.

С 1 октября на маршруте №75 появится новая остановка «Улица Композиторов, угол улицы Прокофьева», сообщили в комитете по транспорту. Еще часть пунктов поменяют свой статус. Так, остановка «Посёлок Парголово, школа» станет обязательной, а остановки «Центр фермерской торговли „Озерки“» и «Детская туристическая база» будут переведены в статус «по требованию». Тормозить на них автобус будет только по просьбе пассажиров.

На маршруте №84 с приставкой «по требованию» начнет работу остановка «Песочная улица, 14».

Название конечной на маршруте №74 с 30 сентября изменится с «Площади Пролетарской Диктатуры» на «Смольный».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге запустят 20 новых двухсекционных автобусов Volgabus. Они будут курсировать в Красногвардейском районе и до аэропорта Пулково.