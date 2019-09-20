Новые автобусы с usb-зарядками пустят до Пулково

Автопарк ГУП «Пассажиравтотранс» пополнили 20 новых двухсекционных автобусов Volgabus. Они будут курсировать в Красногвардейском районе и до аэропорта Пулково.

Автобусы вмещают до 170 пассажиров. Новые модели оборудованы кондиционером, двумя терминалами для оплаты проезда банковскими картами и usb-зарядками для мобильных телефонов.

Для маломобильных пассажиров трудностей с проездом в новых автобусов возникнуть не должно. Модели оснащены всем необходимым, отметили в ГУП «Пассажиравтотранс».

Автобусы были закуплены на собственные средства предприятия в 2019 году. Всего автопарк «Пассажиравтотранса» вмещает около 2 тыс. автобусов. Еще 17 единиц транспорта пополнят его до конца года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на маршрутах в Петербурге испытают новые автобусы. Оценить их предстоит водителям, пассажирам и техническим специалистам.