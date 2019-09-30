В Петербурге задержан мужчина, который избил ребенка на детской площадке

В Петербурге задержан мужчина, который избил ребенка на детской площадке
Мужчина ударил ребенка по лицу. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга совместно с участковым уполномоченным полиции задержал 54-летнего мужчину, который ударил по лицу 12-летнего мальчика.

Словесная перепалка между мужчиной и мальчиком произошла на детской площадке около дома №33-5 на проспекте Большевиков, сообщили Gazeta.SPb в ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

В какой- то момент мужчина начал вести себя агрессивно и нанес удар ребенку по лицу, после чего мальчик упал и ударился головой о деревянный поручень.

Отец мальчика, узнав о происшествии, сразу же обратился в правоохранительные органы. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны и участковый уполномоченный полиции.

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину на месте происшествия, а затем передали его в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стала известна другая версия похищения ребенка во Всеволожском районе.

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