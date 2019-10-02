Два автомобиля сгорели утром в Приморском районе

Два автомобиля сгорели утром в Приморском районе
По словам очевидцев, всего в результате пожара пострадало три автомобиля. Фото: vk.com

В утренние часы 2 октября, в Приморском районе Северной столицы произошел пожар — сгорели два автомобиля и еще один, припаркованный поблизости, поврежден.

По словам очевидцев, пожар во дворе дома 6 по аллее Поликарпова начался в половину первого утра 2 октября. Согласно данным главного управления МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в начале пятого утра. На место происшествия выехали два расчета пожарных.

Очаг возгорания был ликвидирован к половине шестого, однако к этому моменту припаркованные Mitsubishi и Mercedes успели полностью выгореть. По словам очевидцев, всего в результате пожара пострадало три автомобиля. Фотографии с места событий опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Рабочей по непонятной причине вспыхнул Jaguar.

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