Водитель иномарки заживо сгорел после ДТП с маршруткой

На Волхонском шоссе в Петербурге произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись легковушка и маршрутка. После столкновения обе машины загорелись.

Согласно предварительной информации, в результате трагедии погиб водитель легковушки — он заживо сгорел в своем автомобиле, не успев выбраться. Также в аварии серьезно пострадали пассажиры маршрутки.

Столкновение двух ТС спровоцировало мощный пожар, который моментально уничтожил иномарку и серьезно повредил маршрутку. По словам очевидцев, водителя иномарки пытались вытащить, однако ему прижало ноги, а сам он находился без сознания.

Водители, ставшие свидетелями аварии, своими силами тушили пожар в маршрутке и помогли выбраться пассажирам. По словам пользователей, «несколько людей с перемотанными головами».

Все обстоятельства ДТП, а также информация о пострадавших уточняется. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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