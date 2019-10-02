Первая цифровая перепись населения пройдет в 2020 году в России

Всероссийская перепись населения проходит в стране каждые 10 лет, однако на этот раз появится возможность поучаствовать в ней через портал госуслуг.

В следующем году в России впервые проведут цифровую перепись населения при помощи Интернета. У жителей страны появится возможность самостоятельно заполнить переписные листы в электронном виде на Едином портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ).

Помимо этого, переписчики будут приходить домой к россиянам с планшетами вместо бумажных бланков. Ожидается, что с помощью новых технология перепись пройдет более быстро и удобно.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на рекламу переписи населения в 2020 году выделен почти 1 млрд рублей.