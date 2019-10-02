Проезд в Петербурге могут поднять на два или пять рублей

Говорить о стоимости проезда в Петербурге пока преждевременно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Говорить о стоимости проезда в Петербурге пока преждевременно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге рассматривают три варианта стоимости проезда на общественном транспорте. Об этом сообщили в комитет по тарифам.

При первом раскладе цены на транспорт останутся без изменений. Второй подразумевает рост на 2 рубля за разовый проезд + индекс потребительских цен (ИПЦ) на проездные, третий — рост на 5 рублей за разовый проезд + ИПЦ на проездные.

«Говорить об увеличении стоимости проезда на городском общественном транспорте, как о принятом решении преждевременно», — подчеркнули в ведомстве.

Тарифы будут утверждены с учетом предложений комитета по транспорту и возможностей городского бюджета.

С 2017 года стоимость поездки на метро в Петербурге составляет 45 рублей, на наземном общественном транспорте — 40 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге предложили ввести новый проездной, который позволит совершать две поездки по цене одной.