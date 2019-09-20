В Петербурге могут запустить проездной на две поездки по цене одной

В Петербурге предлагают ввести новый проездной, который позволит совершать две поездки по цене одной. Об этом рассказал замдиректор ГУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий.

Решение о запуске нового проездного будут принимать власти Петербурга. В случае положительного ответа, действовать он может начать уже в 2020 году.

Стоимость нового проездного составит 40 рублей, сообщает Piter.tv. На эту сумму пассажиры смогут совершить две поездки.

Помимо этого, в рамках транспортной реформы «Организатор перевозок» планирует ввести тарифы на проезд, которые позволят ездить на любых видах транспорта в течение 90 минут по цене, незначительно превышающей стоимость одной поездки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУП «Пассажиравтотранс» запустит новые автобусы с usb-зарядками и кондиционерами в Красногвардейском районе и до аэропорта Пулково.