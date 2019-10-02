Под Петербургом поезд насмерть сбил мужчину

В Ломоносовском районе Ленобласти утром 2 октября, рядом с железной дорогой обнаружили погибшего мужчины.

Тело нашел экскаваторщик с карьера. На теле зафиксировали множественные травмы и гематомы. По предварительной информации, его сбил поезд.

Тело мужчины лежало в четырех метрах от железной дороги на перегоне Ораниенбаум – Лебяжье, сообщает 47news.ru.

Точную причину смерти установит судмедэксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на железнодорожной платформе “Детскосельская” грузовой поезд сбил 12-летнего мальчика.