Под Петербургом поезд насмерть сбил мужчину

Под Петербургом поезд насмерть сбил мужчину
Кроссовки погибшего отлетели на 20 метров. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти утром 2 октября, рядом с железной дорогой обнаружили погибшего мужчины.

Тело нашел экскаваторщик с карьера. На теле зафиксировали множественные травмы и гематомы. По предварительной информации, его сбил поезд.

Тело мужчины лежало в четырех метрах от железной дороги на перегоне Ораниенбаум – Лебяжье, сообщает 47news.ru.

Точную причину смерти установит судмедэксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на железнодорожной платформе “Детскосельская” грузовой поезд сбил 12-летнего мальчика.

гибель поезд
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