Мемориальную доску Жоресу Алферову решено установить на Мичуринской улице

В Петербурге установят мемориальную доску Нобелевскому лауреату по физике Жоресу Алферову. Соответствующее постановление приняли депутаты петербургского ЗакСа.

Мемориальная доска будет установлена на Мичуринской улице, сообщает Piter.TV.

Напомним, Жорес Алферов скончался в ночь на 2 марта на 89-м году жизни. Он умер от острой сердечно-легочной недостаточности после долгой болезни.

Физик родился в Витебске. С 1953 года Жорес Алферов работал в Физико-техническом институте им. Иоффе на должности младшего научного сотрудника. Уже тогда он занимался разработками первых транзисторов. В 1961 году он стал кандидатом физико-математических наук. В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию за разработки в полупроводниковой технике вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером. Помимо этого у Алферова ещё множество российских и зарубежных премий. С 1991 по 2017 гг. Алферов являлся вице-президентом Российской академии наук.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Жорес Алферов поддержал реформу РАН и попросил президента сделать петербургское отделение автономным.