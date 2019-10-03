Самолечение витаминами может привести к болезни Альцгеймера и Паркинсона

Витамины и минеральные вещества могут нанести вред, если их не назначал специалист. Такое мнение выразил терапевт-эндокринолог Национального медцентра эндокринологии Минздрава РФ Фатима Дзгоева.

Она добавила, что препараты должны приобретаться после одобрения специалиста. В противном случае, препараты могут привести к плохим последствиям, например, возникновению новообразований.

Эндокринолог добавила, что излишнее потребление железа может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Она также возмутилась, что зачастую биодобавки продаются в обычных магазинах, минуя проверку их эффективности и безопасности.

Ранее в GazetaSPb сообщали, как нужно принимать витамины. Среди россиян только 5-7% регулярно принимают витамины. Со слов специалиста Минздрава, их нужно принимать всю жизнь.