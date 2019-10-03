Детсад на Крыленко прикрыли из-за отсутствующего туалета

Детсад на Крыленко прикрыли из-за отсутствующего туалета
Обнаруженное является нарушением федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Фото: pixabay

В Петербурге остановили работу детского сада из-за нарушения санправил. Соответствующее решение принял Невский районный суд сегодня, 3 октября.

Выездная проверка в саду №110 на улице Крыленко состоялась 24 сентября. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что для воспитанников не предусмотрено детских унитазов и умывальников.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, представитель детского учреждения пообещала устранить нарушения.

Работу детского сада приостановили на 30 суток.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в детском саду спрятался мужчина, находившийся в федеральном розыске. Все произошло в Невском районе Северной столицы.

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Детсад на Крыленко прикрыли из-за отсутствующего туалета
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