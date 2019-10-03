Путин назвал причину, по которой Россия смогла избежать гражданской войны

Президент вспомнил о 1990-х годах, когда страна находилась в кризисе, а люди были на грани.

Своим мнение президент России Владимир Путин поделился в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости. Он убежден, что 90-е – один из самых сложных периодов в истории страны. Тогда не только внутри России творился хаос, но и снаружи – страна подвергалась агрессии со стороны международного терроризма. Путин убежден: еще немного и началась бы гражданская война, которая непременно закончилась бы развалом государства. Избежать этого удалось народу – его терпению, мужеству, патриотизму.

Напоминаем, что жена Бориса Ельцина Наина, рассуждая о конце 20 века, говорила, что считает людей, живших в то время, святыми.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что “лихие 90-е возвращаются”: в Москве сто человек устроили массовую драку со стрельбой.