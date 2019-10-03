«Мисс Москва» Воеводина хочет разорить экс-короля Малайзии

&#171;Мисс Москва&#187; Воеводина хочет разорить экс-короля Малайзии
Фото: https://www.instagram.com/rihanapetra/

Пара состояла в браке год, у них успел родиться сын Леон.

О жестких требованиях победительницы конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксаны Воеводиной сообщает Life сегодня, 3 октября. Известно, что женщина хочет заполучить у бывшего супруга квартиру в Лондоне за 640 миллионов рублей и квартиру в Москве за более скромную сумму – 96 миллионов рублей. Также она хочет, чтобы Мухаммад V каждый месяц выделял на воспитание сына Леона почти два миллиона рублей.

Экс-король Малайзии удивился, когда услышал все это. Он, комментируя запросы красавицы, задался вопросом – не путает ли Воеводина его с Биллом Гетйтсом? Судя по всему, он боится не потянуть такие расходы.

Напоминаем, что супруги были счастливы около года. Мухаммад V щедро одаривал любимую – купил ей дорогую машину, обручальное кольцо и многое другое. Разлад начался с рождением ребенка – мужчина не верит, что Леон является его сыном.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Брэд Питт впервые публично высказался о разводе с Анджелиной Джоли.

Мисс Москва Оксана Воеводина развод
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Игора драйв» опровергла причастность к «Формуле-1»
«Мисс Москва» Воеводина хочет разорить экс-короля Малайзии
ПИК планирует расширить свое присутствие на рынке жилья в Петербурге
В Петербурге появится офис инжинирингового центра «Газпрома» и Linde
Минимальная цена на водку может подняться до 230 рублей
Обвиняемого в мошенничестве экс-следователя СК отпустили под домашний арест
Путин назвал причину, по которой Россия смогла избежать гражданской войны
На кольце в районе Ржевки иномарка едва не врезалась в отбойник и потеряла диск