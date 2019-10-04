Для прохода яхты «Апостол Андрей» разведут мост через Свирь

На два часа 6 октября полностью перекроют движение по трассе «Кола». Причиной этого стала разводка моста через реку Свирь в Ленобласти.

Пролеты переправы поднимут для прохода яхты «Апостол Андрей». Габариты судна не позволяют пройти под мостом, в высоту яхта достигает 22 метров.

Движение транспорта будет полностью перекрыто с 8:50 до 10:50, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через реку Свирь расположен на 236-м км федеральной трассы «Кола» у города Лодейное поле в Ленобласти. Переправа предназначена для движения поездов и автомобильного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 по 26 октября на внутреннем кольце КАД перекроют первую и вторую полосы. Движение будет ограничено на пересечении с автодорогой Петербург — Матокса.