Для прохода яхты «Апостол Андрей» разведут мост через Свирь

Для прохода яхты &#171;Апостол Андрей&#187; разведут мост через Свирь
Мост через реку Свирь. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На два часа 6 октября полностью перекроют движение по трассе «Кола». Причиной этого стала разводка моста через реку Свирь в Ленобласти.

Пролеты переправы поднимут для прохода яхты «Апостол Андрей». Габариты судна не позволяют пройти под мостом, в высоту яхта достигает 22 метров.

Движение транспорта будет полностью перекрыто с 8:50 до 10:50, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через реку Свирь расположен на 236-м км федеральной трассы «Кола» у города Лодейное поле в Ленобласти. Переправа предназначена для движения поездов и автомобильного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 по 26 октября на внутреннем кольце КАД перекроют первую и вторую полосы. Движение будет ограничено на пересечении с автодорогой Петербург — Матокса.

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