На КАД в районе Мурино на месяц сузят проезд

На КАД в районе Мурино на месяц сузят проезд
Ограничение связано с ремонтом дорожного покрытия на путепроводе. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Две полосы движения по внутреннему кольцу КАД в районе Мурино перекроют на месяц. Ограничение движения связано с ремонтными работами на путепроводе.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 1 октября по 26 октября для движения перекроют первую и вторую полосы внутреннего кольца КАД в районе развязки на пересечении с автодорогой Петербург — Матокса (Мурино) (км 31+702). Ограничение связано с ремонтом дорожного покрытия на путепроводе.

В ведомстве отмечают, что ремонтные работы на указанном участке будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены.

Погодные условия могут повлиять на сроки работ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что между Парашютной и Выборгским на месяц перекроют КАД. Внутреннее кольцо трассы закроют 30 сентября, работы займут месяц, КАД снова откроют для транспорта 30 октября.

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