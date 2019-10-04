Режиссер Александр Хван госпитализирован в Москве

Режиссер Александр Хван госпитализирован в Москве
Режиссера госпитализировали в Москве. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Москве на скорой 4 октября увезли 61-летнего режиссера Александра Хвана. Причиной госпитализации стало обострение хронического заболевания.

«У меня хронический бронхит, и последнее время у меня обострения в виде астмоподобных приступов», — рассказал Хван РБК.

На скорой режиссера доставили в больницу. Однако в ней, по его словам, нет пульмионологического отделения. Около получаса Хван провел в приемном покое.

Александр Хван — российский актер, режиссер и сценарист. Он снял такие сериалы и фильмы как «Умирать легко», «Кармен», «Гаражи», «Жизнь без Веры», «Марьина роща», «Ожерелье» и «Черная комната». Сыграл эпизодические роли в проектах «Дети Арбата», «Питер FM» и «Физика или химия». Хван также является секретарем правления Союза кинематографистов России и членом правления Киностудии Горького.

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