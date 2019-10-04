Synergy Global Forum заставил петербуржцев стоять в пробках

Петроградский район, часть Васильевского острова и Приморский район обездвижены, тому виной международный образовательный форум. Один из главных хедлайнеров в этом году Арнольд Шварцнеггер. Наше издание является информационным партнером мероприятия.

Сегодня 4 октября день открытия в Петребурге международного образовательного события Synergy Global Forum, который будет длиться сегодня и завтра. Перекрытые дороги и ажиотаж, который вызвало это мероприятие заставили Петербург замереть в пробках.

Так, проезд будет закрыт с полуночи 4 октября до полуночи 5 октября по следующему маршруту: по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге. А также по Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной дороге, Теннисной аллее.

Кроме того, сегодня и завтра водители не смогут остановиться на Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и на нечетной стороне улицы Савиной.

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