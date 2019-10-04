Победа решила не открывать зимние международные рейсы из Пулково

Но надежда на возобновление рейсов из Пулково по международным направлениям все же остается.

Популярный лоукостер, авиакомпания «Победа», которая входит в группу компаний «Аэрофлот» сообщила, что в этом зимнем сезоне не будет возобновлять международные рейсы из Пулково.

Эту информацию передал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта) Евгений Ильин. Он также рассказал журналистам, что он и его коллеги очень надеются на скорое возобновление линейки международных рейсов «Победы».

Кроме того, Ильин отметил, что «Победа» тем временем увеличивает количество внутренних перелетов из Пулково. Так, по его словам, в январе-августе 2019 таких перелетов стало на 77% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, что авиакомпания «Победа» перестала совершать международные рейсы в апреле 2019 года, оставив только внутренние. Руководство компании объяснило это тем, что внешние рейсы систематически задерживались службами аэропорта.

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