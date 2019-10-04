В российских кинотеатрах начались показы нового фильма про Джокера

Картину уже называют лучшей в серии, а режиссером фильма стал автор «Мальчишника в Вегасе».

Вчера в России вышел в прокат новый фильм про вселенную DC, новый «Джокер». Взрослую историю из комикса в фильме срежиссировал знаменитый Тодд Филлипс, автор «Мальчишника в Вегасе» и обладатель «Золотого льва». Эксперты подозревают, что он может принести оскар Хоакину Фениксу.

Новая картина сочетает в себе сразу две: это одновременно драма и комедия. А сценарий соединил почти точное заимствование из комикса, но с современными адаптациями. Очень реалистичный, трагичный он оставляет в тени «Мстителей», которые не раз заставляли зрителей расчувствоваться.

История Джокера началась еще в 1940 году, когда вышли первые комиксы с его участием, а первая экранизация была снята в 1966 году. Но и сегодня самый яркий образ Джокера остается за Джеком Николсоном, который сыграл его в фильме «Бэтмен» Тима Бертона, вышедшем в 1989 году.

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