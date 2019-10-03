На картины Ильи Репина можно посмотреть в Русском Музее

Открылась выставка эскизов и картин, посвященная 175-летию со дня рождения Репина, на ней представлены 250 работ художника.

В четверг 3 октября прошло открытие выставки в Корпусе Бенуа в Петербурге. Полотна прибыли в Северную столицу из Третьяковской галереи, расположенной в Москве. Петербуржцы и гости города смогут насладиться самыми известным картинами Ильи Репина.

К примеру, посетители выставки увидят знаменитую «Бурлаки на Волге», не менее известную «Садко в подводном царстве», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и другие, сообщает ТАСС.

Заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова рассказала журналистам, что выставки Ильи Репина в Третьяковской галереи прошла очень успешно.

В свою очередь генеральный директор Государственно Третьяковской галереи Зельфира Трегулова,которая побывала на открытии выставки в Русском музее, отметила, что она на 80% работ совпадает с московской. Однако, по мнению Трегуловой выставки сильно различаются по композиции и восприятию, и посоветовала гостям первой выставки побывать и на второй, петербургской.

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