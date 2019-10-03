Путин считает, что сдержать Китай не стоит и пытаться

Владимир Путин заявил, что любые попытки сдержать Китай «по определению невозможны»

Так высказался российский лидер на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Также президент России отметил, что тот, кто осмелится предпринимать меры по сдерживанию КНР, потерпит неизбежное поражение и ущерб. Кроме того, политик подчеркнул, что считает подобное развитие событий «деструктивным и вредным»

Позиция Владимира Путина, по его словам, направлена на объединение и создание положительной дружественной обстановки сотрудничества между государствами. Не оставил без внимание Путин и создание всеобщей безопасности, назвав его в качестве одной из главных целей.

Что касается Китая, также президент России высказался, что Китай проводит политику мирового уровня, а руководство этой страны готово к любому развитию событий, в том числе оно понимает, как реагировать на США.

Напомним, что между США и Китаем существует экономический конфликт. В ходе разногласий Вашингтон повысил пошлины на китайские товары, однако позже дал отсрочку в две недели (с 1 октября по 15). В свою очередь Китай с 17 сентября 2019 года освободил от добавочных тарифов 16 наименований торговой номенклатуры из Соединенных Штатов.

Ранее GazetaSPB сообщила о ходе переговоров между США и Китаем.