Автомобильный номер как у Боярского продается за кучу денег

Номерной знак знаменитого артиста стоит несколько сотен тысяч рублей.

Выяснилось, что номерной знак как на мерседесе Михаила Боярского, оставившего свою машину в центре Петербурга в запрещенном месте несложно достать. Так, номера этого типа просто выложены на сайте, где их легко можно приобрести, сообщает АБН.

Автомобиль актера, как видно на фотографиях, размещенных в сети пользователями интернета, обладает госномером серии О***СА. Сейчас на сайте представлены 6 таких номеров стоимостью от 230 до 600 тысяч рублей.

Эксперт из Мегалки.net рассказал, что данной номерной серией пользуются в основном сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, но также и некоторые уважаемы частные лица. Она не выдавалась в «окно» в регистрационном отделе ГИБДД ,и получить ее просто так было невозможно, по словам специалиста.

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