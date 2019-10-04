Автомобильный номер как у Боярского продается за кучу денег

Автомобильный номер как у Боярского продается за кучу денег
Известный артист оказался обладателем необычного номерного знака. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Номерной знак знаменитого артиста стоит несколько сотен тысяч рублей.

Выяснилось, что номерной знак как на мерседесе Михаила Боярского, оставившего свою машину в центре Петербурга в запрещенном месте несложно достать. Так, номера этого типа просто выложены на сайте, где их легко можно приобрести, сообщает АБН.

Автомобиль актера, как видно на фотографиях, размещенных в сети пользователями интернета, обладает госномером серии О***СА. Сейчас на сайте представлены 6 таких номеров стоимостью от 230 до 600 тысяч рублей.

Эксперт из Мегалки.net рассказал, что данной номерной серией пользуются в основном сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, но также и некоторые уважаемы частные лица. Она не выдавалась в «окно» в регистрационном отделе ГИБДД ,и получить ее просто так было невозможно, по словам специалиста.

Ранее GazetaSPB сообщила о пробках и перекрытиях на дорогах Санкт-Петербурга в связи с открытием Synergy Global Forum.

автомобили гибдд михаил боярский Номерные знаки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На акции «РазДельный Сбор» перестали принимать стекло, бумагу и ПЭТ
Воровку задержали, но она выпрыгнула в окно
Беглов: к 2024 году в Петербурге откроются еще семь станций метро
В Петербурге к концу года может подешеветь ипотека
Автомобильный номер как у Боярского продается за кучу денег
Неизвестные с оружием попытались взять под контроль завод «Кубанские деликатесы»
Эксперты объяснили разницу между вином и винными напитками
Петербургский метрополитен объяснил протечки на «Дунайской»