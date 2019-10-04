Стали известны подробности по делу о похищении школьницы в Ленобласти

Продолжается расследование уголовного дела по факту похищения школьницы.

Ранее по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний молодой человек, который 30 сентября на одной из улиц в Луге остановил 11-летнюю девочку, приставил к ее шее нож и увел в лес, где удерживал вплоть до момента их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

Следователь территориального отдела СКР подробно допросил задержанного по обстоятельствам дела, предъявил ему соответствующее обвинение, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в полицию обратилась женщина, которая работает продавцом в магазине в Луге. Она рассказала, что неизвестный похитил ее дочь.