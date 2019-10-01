В Ленобласти похитили ребенка

В Ленобласти 20-летний молодой человек похитил 11-летнюю школьницу.

В полицию обратилась женщина, которая работает продавцом в магазине в Луге. Она рассказала, что неизвестный похитил ее дочь. При этом он угрожал ножом.

Сразу были организованы поиски похищенной девочки. Вскоре злоумышленника и ребенка удалось найти в лесу.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двух мигранток судят в Петербурге за похищение ребенка. Женщины договорились за деньги помочь беременной землячке. Будущая мать не хотела воспитывать ребенка и собиралась отказаться от него.