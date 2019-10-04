Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина журналиста

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина журналиста
Георгий Габуния / Фото: личная страница Георгия Габуния в фейсбуке

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос скандально известного журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина.

Журналиста допросят в рамках расследования по факту присвоения денег телекомпании в большом размере, а также превышения служебных полномочий, сообщают РИА «Новости».

Допрос назначен на 7 октября.

Ранее журналист Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно выругался в адрес российского президента. Он оскорбил Путина, затронув также его покойных родителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что грузинский телевизионный канал «Рустави 2» принял решение об отстранении от работы ведущего Георгия

Георгий габуния грузия
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