Оскорбивший Путина грузинский телеведущий отстранен от работы

Георгий Габуния перешел все границы приличий. Фото: vk.com, скриншот с видео

Георгий Габуния перешел все границы приличий. Фото: vk.com, скриншот с видео

Грузинский телевизионный канал «Рустави 2» принял решение об отстранении от работы ведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина.

Данное заявление размещено на официальном сайте телеканала. Отмечается, что решение было принято органом самоуправления канала «Рустави 2».

Телеведущий отстранен на два месяца. На протяжении этого времени он не сможет вести передачи на телеканале, а также участвовать в процессе их подготовки.

Ранее Георгий Габуния в эфире своей авторской программы «P.S.» крайне грубо и оскорбительно высказался в адрес президента России. Он оскорбил Путина, затронув также его покойных родителей.

Данная выходка журналиста вызвала массу осуждений в обществе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил грузинского телеведущего, оскорбившего Путина.