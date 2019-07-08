Кадыров осудил грузинского телеведущего, оскорбившего Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался относительно выходки грузинского телеведущего Георгия Габунии.

Ранее Габуния в эфире авторской передачи «P.S.» оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Отмечается, что телеведущий затронул его покойных родителей.

Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал данную ситуацию, назвав телеведущего «позором грузинского народа и Грузии». Глава Чечни также подчеркнул, что кавказский мужчина не должен произносить подобное «даже в адрес своего кровника».

Он заявил, что руководство Грузии должно принести официальные извинения к Путину и всей России. Кроме того, Кадыров потребовал завести уголовное дело в отношении телеведущего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня, 8 июля, центре в столице Грузии городе Тбилиси проходят столкновения.