В центре Тбилиси проходят столкновения

По предварительной информации, уже есть один пострадавший.

В столице Грузии городе Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции. Активисты протестуют у здания парламента, а также неподалеку от здания Дома пионеров. Две акции разделены кордоном полиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

На площади у здания парламента расположились радикальные группировки. По заявлениям протестующих, они хотят навести в городе порядок и остановить «марши и акции извращенцев».

Вторая акция, которая проходит у здания Дома пионеров, идет под лозунгом «Нет российской оккупации». Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

Сообщается, что у здания парламента есть один пострадавший. Им стал участник антироссийской акции. Пострадавшему разбили голову, ему потребовалась помощь медработников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский позвал Путина поговорить о Донбассе и Крыме в Минске.